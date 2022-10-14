В Самаре приговорили к лишению свободы мигранта из Киргизии, сменившего имя для въезда в РФ

Иностранец с новыми документами дважды незаконно пересек границу России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили 40-летнего гражданина Киргизской Республики, который сменил имя и незаконно въехал на территорию Российской Федерации.

— Еще в июне 2019 года ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей и выдворили из Республики Карелия на Родину, — сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина знал о запрете на въезд в РФ в течение 5 лет и уголовной ответственности за нарушение. Несмотря на это, он вернулся, чтобы трудоустроиться. Для этого ему пришлось сменить фамилию и имя.

Так иностранец с новыми документами дважды незаконно пересек границу России. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы. Он на один год отправится в колонию-поселение. Приговор в законную силу пока не вступил.