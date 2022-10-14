В Самаре регоператор может обжаловать штраф в 10 млн рублей за неправильный контракт по вывозу отходов

В организации отмечают, что договор был заключен оперативно из-за действующего в тот период противопожарного режима.

Появились новые подробности в истории с иском прокуратуры в адрес ООО «ЭкоСтройРесурс». Надзорный орган взыскал с регоператора 10 млн. рублей за «неправильный» договор с МКУ «Ритуал». В прокуратуре предположили, что организации оформили соглашение на вывоз отходов с кладбищ с нарушением закона, без проведения торгов. В ООО «ЭкоСтройРесурс» прокомментировали сложившуюся ситуацию.

– Контракт был заключен на транспортировку промышленных отходов с территории кладбищ в Самаре. На тот момент в регионе действовал особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми актами органов государственной власти Самарской области. МКУ «Ритуал» посчитало возможным заключить контракт на промышленные отходы без проведения торгов, с целью оперативного вывоза мусора с территории кладбищ и недопущения возгораний, – рассказали в «ЭкоСтройРесурс».

Регоператор отмечает, что контракт был выполнен в полном объеме еще до того, как Арбитражный суд вынес решение по делу. Не исключено, что оно будет обжаловано.

– Вероятно будет принято решение об обжаловании вынесенного судебного акта. Подобных контрактов без проведения торгов у регоператора больше нет, – подчеркнули в ООО «ЭкоСтройРесурс». – Отметим, что данное судебное разбирательство касается коммерческой деятельности двух юридических лиц и не имеет никакого отношения к коммунальной услуге по твердым коммунальным отходам.