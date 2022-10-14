Самарские коммунальщики назвали адреса домов, где чаще всего засоряют канализацию

В трубах специалисты находят остатки еды, салфетки, средства личной гигиены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские коммунальщики рассказали, что жители некоторых домов Самары регулярно засоряют канализацию. В трубы летят самые разные отходы: салфетки, остатки еды, средства личной гигиены. За последние 9 месяцев сотрудники устранили 3964 засора.

– По некоторым адресам приходится выезжать раз в месяц или чаще. И каждый раз при прочистке специалисты вытаскивают из колодцев ком из пищевых остатков и средств личной гигиены. А на проспекте Карла Маркса, где расположилось медицинское учреждение, часто достают «жирберг» – застывшую в канализации массу – в бинтах и повязках, – рассказали в ООО «РКС-Самара».

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что жители некоторых домов особо часто грешат засорами. В списке коммунальщиков сразу несколько адресов: ул. Ерошевского, 84, ул. Гагарина, 15, пр. Карла Маркса, 165а, б, г, ул. Куйбышева, 104, ул. Ново-Вокзальная, 201, ул. Новокомсомольская 40-42/Парниковая, 36, ул. Тихвинская, 28, ул. Чернореченская, 31, п. Мехзавод, кв. 10, д. 21.

ООО «РКС-Самара» напоминает, что засорами жители причиняют неудобства не только себе, но и соседям – из-за них может пропасть вода, появиться плохой запах и ряд других проблем.