В Самарской области проведут проверку качества жизни студентов в общежитиях

Активисты уже провели порядка 20 рейдов. Фото: "Единая Россия"

Ряд студенческих общежитий Самарской области переживает масштабное обновление. Провести капремонт в зданиях удалось благодаря 3 млн. рублей, выделенным правительством РФ в текущем году по инициативе партии «Единая Россия». Работы идут полным ходом и находятся под контролем рабочих групп, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и «Молодая Гвардия». Активисты уже провели более 20 рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Так, активисты посетили общежитие ТГУ. Сегодня здесь идет работа по замене сантехники, ремонту кухонь, санузлов, ванных комнат, а также жилых комнат. А в общежитии № 4 Самарского государственного аграрного университета ведется капремонт кровли и инженерных систем.

– Нарушений не выявлено, замечаний нет. Завершить работы планируется до 31 декабря 2022 года, – рассказала об итогах рейда заместитель руководителя местного штаба МГЕР г.о. Кинель Александра Баранова.

Активисты также не нашли нарушений в общежитии в №2 СамГМУ и общежитии ПГУТИ на улице Ерошевского в Самаре. Здесь идет благоустройство комнат, замена мебели, уже появились новые двери и сантехника.

В «Единой России» отмечают, что в данный момент формируется программа капремонта на 2023 год. В ближайшее время руководство вузов встретится со студентами, которые смогут присоединиться к рабочим группам по мониторингу капремонта студенческих общежитий.