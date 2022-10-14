В Самаре суд запретил писать о работе Дмитрия Драча и прекратил процесс

Суд удовлетворил просьбу о запрете распространения определенных личных данных чиновника. Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области

В Самаре прошло последнее заседание по уголовному делу экс-главы Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его заместителя Александра Кудряшова. Суд Самарского района запретил писать о работе Дмитрия Драча и прекратил процесс, сообщает Волга Ньюс.

В 2018 году Дмитрий Драч приобрел для нужд БМСЭ у своей знакомой Элеоноры Калмыковой десять зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" за 280 миллионов рублей.

После появилось уголовное дело о мошенничестве, но в июле 2019 года прокуратура поставила вопрос о прекращении уголовного преследования и отсутствия доказательств вины чиновника. В октябре 2019 года чиновник вернулся на должность руководителя БМСЭ.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн утверждал, что у Драча были влиятельные покровители. Добиться его увольнения удалось только после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В прошлом году чиновнику предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Оказалось Драч снова устроился в бюджетное учреждение, а именно в ГБУ "Центр экстренной медицинской помощи правительства Москвы". Оттуда его не без вмешательства Александра Хинштейна уволили.

Адвокат чиновника Анатолий Кузнецов рассказал, что некоторые данные о Дмитрии Драче теперь нельзя будет сообщать в СМИ. Суд удовлетворил его просьбу о запрете распространения определенных личных данных.

— Сам процесс в суде Самарского района прекратили. Вынесено постановление о направлении дела в Октябрьский район по подсудности, — сообщает источник.

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