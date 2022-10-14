Самарские депутаты передали подарки школьникам из ЛДНР и Харьковской области

Для каждого ребенка были подготовлены необходимые канцтовары. Фото: "Единая Россия"

Депутаты областного парламента – члены фракции «Единая Россия» посетили недавно открывшийся пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Октябрьском районе Самары. Здесь, на базе гостиницы «Старт», проживают 100 человек из ДНР, ЛНР и Харьковской области. В их числе – 23 школьника, которые с 17 октября возобновят обучение в расположенной рядом школе №46.

Руководитель фракции Александр Живайкин, первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина вручили ребятам школьные подарки. Школьники получили необходимые канцтовары: тетради, авторучки, карандаши, краски.

– Каждый пункт временного размещения в Самарской области курируют депутаты регионального парламента от фракции «Единая Россия». Мы с коллегами постараемся окружить заботой и участием и вновь прибывших. Самое главное сейчас – индивидуальный подход, к каждой семье, к каждому человеку, – рассказал Александр Живайкин.

Некоторые из вновь прибывших уже успели обзавестись пополнением. В семье Бушуевых из Харьковской области недавно родился сын. Малышу депутаты привезли кроватку, коляску, одежду и постельные принадлежности.

Подарки также получили родители новорожденного малыша. Фото: "Единая Россия"

– Для тех людей, которые сорвались с родных мест, остались без жилья, без средств к существованию, потеряли контакты с близкими людьми очень важно ощутить, что они здесь не одни, они не брошены. Что к ним относятся с сочувствием, поддержкой и добротой, – отметила Марина Антимонова.

Депутаты совместно с главой Октябрьского района Сергеем Радько и представителями мэрии обсудили с руководством ПВР дальнейшие шаги по оказанию помощи беженцам.