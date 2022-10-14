Пытался угнать автомобиль и заразить ВИЧ: житель Самарской области отправится на 7 лет в колонию

Женщина активно сопротивлялась, поэтому у жителя Жигулевска не получилось угнать машину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осудили 40-летнего ранее судимого мужчину. Житель г. Жигулевск отправится на 7 лет в колонию за попытку угона автомобиля и выплатит 500 тысяч рублей его владелице, которую поставил в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

— Отец двоих детей в апреле 2022 года пытался угнать машину Honda Jazz на территории ООО «СамРэкЭксплуатация», он угрожал девушке ножом, — сообщает прокуратура Самарской области.

А дальше все стало еще ужаснее: много раз ударил ее по лицу и телу, а затем дважды воткнул в ногу медицинский шприц. Мужчина состоит на учете в СПИД-центре с ВИЧ-инфекцией, он использовал медицинский инструмент ранее для употребления путем внутривенных инъекций наркотиков.

Женщина активно сопротивлялась, поэтому у жителя Жигулевска не получилось угнать машину, и он скрылся с места происшествия. Однако в этот же день ему удалось похитить у коллеги на металлоприемке 30 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, был удовлетворен иск женщины о взыскании морального вреда на сумму 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.