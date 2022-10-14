В Самаре водитель Renault Logan сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Авария произошла 13 октября в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей в Самаре вечером в четверг, 13 октября. В Кировском районе иномарка сбила пожилую женщину. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 18:20 на проспекте Металлургов. 23-летний водитель Renault Logan ехал в сторону улицы Пугачевской. В этот момент дорогу по пешеходному переходу переходила 73-летняя пенсионерка.

– В пути следования, напротив дома №76, водитель допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля, – информируют в региональном ГУ МВД.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали. Теперь полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.