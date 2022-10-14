Две иномарки столкнулись у парковки ТЦ «Мега Сити» в Самаре

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в четверг, 13 октября 2022 года, на территории Самары произошла авария с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись в Октябрьском районе, пострадал один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП случилось у парковки ТЦ «Мега Сити» на улице Ново-Садовой примерно в 12:10. 27-летняя женщина на Volkswagen ехала по парковке в сторону Ново-Садовой. При выезде с прилегающей территории она не уступила дорогу Subaru, за рулем которого была 45-летняя женщина.

В результате аварии женщина-водитель Subaru была госпитализирована. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.