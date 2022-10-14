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Происшествия14 октября 2022 15:58

В Самаре автобус с пассажирами угодил в аварию на Ново-Садовой 14 октября 2022

ДТП произошло в районе Постникова оврага
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте работали сотрудники полиции.

На месте работали сотрудники полиции.

Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

В Самаре вечер пятницы 14 октября не обошелся без происшествий. На улице Ново-Садовой произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. При этом общественный транспорт вез пассажиров. Информацией и кадрами с места ДТП поделились очевидцы.

Самарцы сообщают, что авария произошла ближе к 19:00 в Постниковом овраге. Там столкнулись автобус №50 и автомобиль.

– Сейчас автобус уже пустой – пассажиры уехали на другом. Рядом стоит полицейский автомобиль. Машины скорой помощи нет, если и была, уже уехала. Видимых серьезных повреждений на транспортных средствах нет, – сообщают очевидцы.

Отметим, что официальная информация о произошедшем не поступала. «Комсомольская правда» обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области.