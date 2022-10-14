Молодой защитник «Крыльев Советов» объяснил, почему не поехал в «Галатасарай»

Юрий Горшков выступает за самарские "Крылья" с 2020 года. Фото: ФК "Крылья Советов"

Молодой защитник самарских «Крыльев» Юрий Горшков рассказал, почему не поехал в «Галатасарай». По словам Юрия, турецкий футбольный клуб действительно им интересовался, однако конкретных предложений не поступало. Подробности футболист озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

– Я знаю, что интерес был, это говорил мне и агент, но конкретного предложения не было. Даже если бы и было, мы бы его не рассматривали. Я очень удивился, когда мне рассказали об интересе «Галатасарая», когда показали новость, что высокая вероятность моего перехода. Я позвонил агенту, он сказал, что туда ехать точно не надо, – поделился Юрий Горшков.

Футболист отмечает, что причиной такого решения послужил его юный возраст.

– Агент сказал, что в Турцию нужно ехать после 30, нужно сначала доказать здесь. Во-вторых, там другая культура, другой уровень жизни, и из-за этого там будет сложно привыкнуть. И я с ним согласен, – подчеркнул защитник «КС».

Напомним, информация о том, что турецкий футбольный клуб заинтересовался молодым защитником «Крыльев» Юрием Горшковым появилась в феврале текущего года. Однако своего продолжения эта история так и не получила.