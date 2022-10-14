В Самарской области сквер «Победы» благоустроили с учетом мнения жителей

Также жители предложили властям установить камеры в следующем году. Фото: ЦУР Самарской области

В городе Отрадный открыли после реконструкции сквер «Победы». Работы велись с учетом мнения горожан, которые весь год писали предложения по благоустройству.

— Общественная территория стала комфортной для взрослых и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Жители Отрадного следили за ходом работ, —сообщает ЦУР Самарской области

Весной этого года горожане писали в соцсетях, что в сквере не хватает лавок и урн, его не убирают от прошлогодней листвы. В процессе реконструкции активные отрадненцы подмечали недостатки и делились ими в официальных аккаунтах органов власти.

Так, в августе жители заметили, что новые качели, установленные для маломобильных детей, еще до открытия кто-то сломал. Подрядчик за свой счет восстановил их, хотя этот случай не являлся гарантийным.

В октябре обновленный сквер «Победы» открыли, теперь в нем игровая и спортивная площадки, беседки, новое плиточное покрытие на аллеях, лавочки, урны, освещение, беговая дорожка по периметру. Вот только уже исписана скамейка и повреждена беседка. В связи с этим жители предложили властям установить камеры в следующем году.