Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о своем примере для подражания

Примером для молодого защитника всегда был, особенно в последние годы, Киммих. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал о своем примере для подражания в мировом футболе.

— По своей позиции мне очень нравится Альфонсо Дэвис из «Баварии». Также примером для меня всегда был, особенно в последние годы, Киммих - тоже из «Баварии», — делится футболист.

По словам Юрия Горшкова, Киммих как и он играл и центрального хава, и крайнего защитника. Игрок «Крыльев Советов» считает его очень цепким и умным футболистом.

— У него нет каких-то невероятных скорости и дриблинга, но у него есть понимание игры. В нужный момент отдать, с какой силой, какой точностью, не уступить в единоборстве, — говорит молодой защитник.

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