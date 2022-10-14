Участие в акции принимают 23 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре через две недели подведут итоги акции «Старший по дому – надежный партнер». Она проводится в регионе впервые, ее организатором выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс».

– Наши специалисты будут оценивать показатели работы старших по домам в части своевременной оплаты коммунальных платежей, отсутствия задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активности использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, – рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В акции принимают участие 23 управленца из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Жюри выберут лучших в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому».