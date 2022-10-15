В Самаре 14 октября 2022 года произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства массовой аварии, произошедшей 14 октября на Московском шоссе в Самаре. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в 15:19. 20-летний водитель «двенадцатой» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Алма-Атинской. Напротив дома №18 он въехал в «Лада Гранта», за рулем которой была 48-летняя женщина. После этого «Гранта» столкнулась с «Volkswagen Tiguan» под управлением 52-летнего водителя, а тот, в свою очередь, протаранил «Chevrolet Lacetti», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

– Женщина на «Лада Гранта» получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, – сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям предстоит выяснить причину произошедшего.