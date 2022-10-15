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Происшествия15 октября 2022 6:56

Двое человек пострадали при столкновении иномарки и отечественного авто под Самарой

Авария произошла 14 октября в Похвистнево
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Машины получили заметные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Машины получили заметные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в пятницу, 14 октября 2022 года, в Самарской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Иномарка и отечественное авто столкнулись в Похвистнево, пострадали двое человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в 17:05 на трассе «Самара – Бугуруслан». 40-летний водитель «Kia Sportage» ехал со стороны Самары в сторону Бугуруслана. На 155 км. 350 м. он решил повернуть налево, однако не уступил дорогу «Лада Калина», за рулем которой была 31-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала водитель «Калины» и 32-летняя пассажирка «Kia». Их доставили в больницу, после чего они были отпущены домой.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.