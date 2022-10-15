Стала известна судьба завода Danone в Самарской области

Самарский завод расположен на Заводском шоссе. Фото: Яндекс.Карты

Завод Danone, действующий на территории Самарской области, продолжает свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным властей, в ближайшее время никаких изменений на предприятии не предвидится. Дальнейшая судьба завода будет зависеть от решений, принятых собственником. Министерство сельского хозяйства и продовольствия губернии находится в постоянном контакте с представителями предприятия.

Ранее стало известно, что Danone уходит с российского рынка. Информацию объявила сама французская компания. Контроль над бизнесом перейдет Essential Dairy and Plant-based в России.