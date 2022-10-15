Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 7:12

Стала известна судьба завода Danone в Самарской области

О дальнейшей работе предприятия рассказали в региональном правительстве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарский завод расположен на Заводском шоссе.

Самарский завод расположен на Заводском шоссе.

Фото: Яндекс.Карты

Завод Danone, действующий на территории Самарской области, продолжает свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным властей, в ближайшее время никаких изменений на предприятии не предвидится. Дальнейшая судьба завода будет зависеть от решений, принятых собственником. Министерство сельского хозяйства и продовольствия губернии находится в постоянном контакте с представителями предприятия.

Ранее стало известно, что Danone уходит с российского рынка. Информацию объявила сама французская компания. Контроль над бизнесом перейдет Essential Dairy and Plant-based в России.