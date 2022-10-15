В Тольятти безработный молодой парень украл из магазина 80 плиток шоколада

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 24-летний местный житель попал под уголовное дело из-за шоколадок. Молодой человек похитил из магазина 80 плиток шоколада. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как парень подходит к прилавку, берет коробку с шоколадом и выходит из магазина, «забыв» оплатить товар. Полицейские оперативно установили его личность.

– Выяснилось, что подозреваемый – безработный местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж, незаконный оборот наркотиков и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Молодого человека задержали, он признал свою вину. По его словам, часть шоколада он съел, а оставшуюся продал случайному прохожему.

В отношении любителя шоколада возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.