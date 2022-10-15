В Самаре найдут новый дом бездомным животным из приютов

Забрать понравившегося питомца сможет любой желающий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце октября жители Самары смогут подарить новый дом бездомным животным. Выбрать себе питомца можно будет на выставке «Друг человека», где будут представлены животные из приютов. Информацию сообщили в администрации Красноглинского района города.

– Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. Все животные обработаны и привиты, – отмечают в пресс-службе администрации.

Выставка «Друг человека» состоится 28 и 30 октября 2022 года в выставочном центре «Экспо-Волга» на улице Мичурина, 23А. Мероприятие пройдет в бесплатном формате.

Отметим, что выставка проводится уже не один год. За это время сотни бездомных собак и кошек успели обрести новую, любящую семью.

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