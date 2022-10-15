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Происшествия15 октября 2022 9:43

В Самаре супруги предстанут перед судом за кражу товаров из супермаркета

Муж и жена придумали необычную схему похищения продуктов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Причиненный ущерб превысил 94 тысячи рублей, однако супруги обещали его возместить.

Причиненный ущерб превысил 94 тысячи рублей, однако супруги обещали его возместить.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местную супружескую пару. Муж и жена ограбили супермаркет необычным способом. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 65-летняя супруга работала кассиром в одном из супермаркетов на улице Дыбенко. Ее безработный муж приходил в магазин в качестве покупателя. Он брал товары, жена пробивала их через кассу, а после отменяла операцию.

– Неоплаченный товар – цветы, продукты питания, алкоголь, обувь и посуду мужчина относил домой, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Причиненный ущерб превысил 94 тысячи рублей, однако супруги обещали его возместить. В ближайшее время оба окажутся на скамье подсудимых по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».