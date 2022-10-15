В Самаре супруги предстанут перед судом за кражу товаров из супермаркета

Причиненный ущерб превысил 94 тысячи рублей, однако супруги обещали его возместить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местную супружескую пару. Муж и жена ограбили супермаркет необычным способом. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 65-летняя супруга работала кассиром в одном из супермаркетов на улице Дыбенко. Ее безработный муж приходил в магазин в качестве покупателя. Он брал товары, жена пробивала их через кассу, а после отменяла операцию.

– Неоплаченный товар – цветы, продукты питания, алкоголь, обувь и посуду мужчина относил домой, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Причиненный ущерб превысил 94 тысячи рублей, однако супруги обещали его возместить. В ближайшее время оба окажутся на скамье подсудимых по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».