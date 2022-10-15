Дмитрий Азаров оценил помощь коллектива «Авиакора» мобилизованному сотруднику

Работники «Авиакора» уверены, что их примеру последуют в других регионах России. Фото: vk.com/aviacor_samara

Дмитрий Азаров оценил помощь коллектива завода «Авиакор» мобилизованному сотруднику. Напомним, водителя спецтехники Дмитрия недавно призвали на военную службу. Работники предприятия помогли мужчине не раздумывая.

– Мы связались с его родственниками. Сказали, что все наши работники готовы помогать всем, чем нужно, даже решать все возникающие бытовые вопросы. Мы будем рады стать нужными семье Дмитрия, дать его близким опору и поддержку, пока он будет в отъезде. Готовы предоставить крепкое плечо нашего коллектива, – рассказал начальник транспортной службы «Авиакор – Авиационный завод» Алексей Коновалов.

Коллектив предприятия приобрел в дополнение к обмундированию Минобороны ещё несколько вещей – спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, боевой ранец, теплые носки. При этом они признаются: Дмитрий сразу сказал, что у него есть необходимое обмундирование. Однако коллеги решили помочь мужчине, поскольку уверены: оказывая помощь простым ребятам, защищающим Родину, россияне способны приблизить нашу победу.

Инициативу «Авиакора» отметил глава региона Дмитрий Азаров, он подчеркнул, что гордится тем, что эта славная традиция родилась именно на самарской земле.

– Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах – это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту Родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что коллектив «Авиакора» помогает семье Дмитрия, которую они обеспечат вниманием, заботой и теплой. Работники уверены: славную традицию подхватят предприятия других регионов России.