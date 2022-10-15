В Самаре экс-главбуху школы предъявили обвинение в получении взятки

В данный момент обвиняемая находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с задержанием экс-главбуха самарской школы получила продолжение. Женщине предъявили обвинение в получении взяток. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Напомним, бывшая сотрудница школы была задержана в начале октября. По версии следствия, в 2019 году она заключила с предпринимателем договор на выполнение работ по техобслуживанию компьютеров. Фактически работы не велись, однако деньги предприниматель получал. Часть из них он отдавал обвиняемой.

Изначально следствие выявило 10 эпизодов преступления, но в ходе расследования их количество выросло до 20. Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.

В данный момент обвиняемая находится под стражей.