В Самарской области показали, как помогают семьям защитников Отечества

Помощь оказали специалисты районной администрации. Фото: Эдуард Ардабьев

Администрация Борского района оказала помощь семье военнослужащего Алексея, выполняющего задачи по спецоперации. Об этом в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Эдуард Ардабьев.

– На днях супруга военнослужащего обратилась за оказанием помощи в решении вопросов по водоснабжению и водоотведению в доме. Начали работы, а в это время в короткий отпуск приехал и сам боец, – написал руководитель Борского района.

Он также сообщил, что Алексей является добровольцем-десантником. Ранее Эдуард Ардабьев знал его только заочно, а в этот раз мужчины пообщались лично.

– Слышал об Алексее много хорошего от знающих его людей. Удалось переговорить о ситуации на передовой, узнать, как там обстоят дела, как держаться ребята. Дай Бог им удачи. Алексей поблагодарил за поддержку семьи, – поделился Эдуард Ардабьев.

По словам главы муниципалитета, район активно помогает семьям военнослужащих решать вопросы, возникающие в отсутствие мужчин. При этом муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели, организации и жители района никогда не отказывают в помощи.