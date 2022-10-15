Самарцы сообщили об обстреле машин во дворе на улице Аэродромной

По словам горожан, от стрелка уже пострадало более 10 машин. Фото: vk.com/smrgrad

Жители Самары сообщили о странных инцидентах, которые систематически происходят во дворе дома №98а по улице Аэродромной. По словам горожан, неизвестный регулярно обстреливает припаркованные там машины. Данную информацию самарцы написали в соцсетях.

– Вчера обстреляли еще один автомобиль на Аэродромной, 98а. На этот раз – мой. У нас в доме уже несколько месяцев орудует стрелок. Что у человека в голове, если он систематически это делает? – поделились разгневанные горожане.

Жители города уверяют, что неизвестный регулярно стреляет по автомобилям. Фото: vk.com/smrgrad

Они также утверждают, что действий неизвестного уже пострадало более 10 машин. Судя по опубликованным фотографиям, выстрелы приходились по капотам, задним и лобовым стеклам автомобилей.

Самарцы обеспокоены происходящим и надеются, что ситуация будет урегулирована.