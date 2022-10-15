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Общество15 октября 2022 14:46

Самарцы сообщили об обстреле машин во дворе на улице Аэродромной

Жители города утверждают, что неизвестный стреляет уже давно
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По словам горожан, от стрелка уже пострадало более 10 машин. Фото: vk.com/smrgrad

По словам горожан, от стрелка уже пострадало более 10 машин. Фото: vk.com/smrgrad

Жители Самары сообщили о странных инцидентах, которые систематически происходят во дворе дома №98а по улице Аэродромной. По словам горожан, неизвестный регулярно обстреливает припаркованные там машины. Данную информацию самарцы написали в соцсетях.

– Вчера обстреляли еще один автомобиль на Аэродромной, 98а. На этот раз – мой. У нас в доме уже несколько месяцев орудует стрелок. Что у человека в голове, если он систематически это делает? – поделились разгневанные горожане.

Жители города уверяют, что неизвестный регулярно стреляет по автомобилям. Фото: vk.com/smrgrad

Жители города уверяют, что неизвестный регулярно стреляет по автомобилям. Фото: vk.com/smrgrad

Они также утверждают, что действий неизвестного уже пострадало более 10 машин. Судя по опубликованным фотографиям, выстрелы приходились по капотам, задним и лобовым стеклам автомобилей.

Самарцы обеспокоены происходящим и надеются, что ситуация будет урегулирована.