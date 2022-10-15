В Самаре началась проверка по факту обстрела автомобилей на улице Аэродромной

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности инцидента, который произошел на улице Аэродромной в Самаре. Во дворе дома №98а неизвестный открыл стрельбу по машинам. Информацию сообщили местные жители. Они утверждают, что стрелок орудует уже давно, от его действий пострадало более 10 машин.

Самарцы сообщили о произошедшем в полицию. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном ГУ МВД.

– По факту обращения жительницы Самары 1987 года рождения о повреждении лобового стекла ее автомобиля проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.