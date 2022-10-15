Самарцам рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион осенью и зимой

Специалисты утверждают, что эти продукты выделяют вещества, которые борются с бактериями.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С наступлением осени традиционно увеличивается количество простуд. В этот период важно подготовить свой организм к борьбе с вирусами и бактериями. Специалисты утверждают, что помощь в поддержке иммунитета могут оказать пять продуктов. Их список назвали в Роспотребнадзоре.
По данным экспертов, осенью необходимо употреблять в пищу лук, чеснок, хрен, лимон и клюкву. Все дело в том, что при измельчении эти продукты выделяют активные вещества, которые борются с бактериями. В них также содержится много витаминов и микроэлементов.
А зимой эти продукты помогут восполнить отсутствие насыщенных запахов. При добавлении в пищу они дают ей яркий аромат, а лук, лимон и чеснок уменьшают количество соли.