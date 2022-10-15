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Общество15 октября 2022 16:42

Самарский фотограф показал редкого воробья-альбиноса

Необычную птицу он заметил на городских улицах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Птица отличалась от собратьев красивым белым окрасом, поэтому заметно выделялась. Фото: vk.com/a_savelyev

Птица отличалась от собратьев красивым белым окрасом, поэтому заметно выделялась. Фото: vk.com/a_savelyev

Фотограф из Самары встретил на улицах города необычную птицу. Мужчине попался редкий воробей-альбинос. Фотографией он поделился в социальных сетях.

– Не такой как все, – лаконично подписал фото самарец.

Отметим, что воробей-альбинос действительно очень редкая птица. По сути, она ничем не отличается от своих собратьев. Исключение – необычный белоснежный окрас, который сразу бросается в глаза. По словам специалистов, оперение приобретает белый цвет из-за недостатка мелатонина в организме.

Ранее жители Самары сообщили о встрече с колибри. Впрочем, позднее выяснилось, что перед ними – красивая бабочка бражник. Путаница возникла из-за схожей внешности и похожих повадок.