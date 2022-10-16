В Самарской области 17 и 19 октября 2022 года не будут работать телевизоры и радио

Самарцы останутся без телевизоров на два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года в Самарской области на 2 дня отключат телевидение и радиовещание. 17 и 19 октября на региональной радиотелевизионной станции пройдут плановые работы по профилактике оборудования. Как сообщают представители РТС, у жителей губернии в период плановых работ не будут работать цифровые и аналоговые каналы ТВ, а также некоторые радиостанции.

- Время отключения согласовано с руководством телеканалов и радио, отключения будут проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, - сообщили в самарском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети.

17 октября 2022 года с 3:00 до 12:00 не будет работать цифровое телевидение на РТС Самара, Жигулевск, Тольятти, Сызрань, Сергиевск и Большая Глушица. В этих же городах не будет работать радио «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ. С 9 до 17 часов телеканала и радиоканал «Губерния» не будут работать на всей территории Самарской области. Также 17 и 19 октября профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и ФМ-станциях.

Информацию о профилактических работах можно узнать по бесплатному телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно).