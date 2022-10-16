В Самарской области двое мужчин сдали на металлолом колодезный люк, чтобы купить алкоголь и закуску

Преступников нашли в соседнем селе. Фото: МВД по Самарской области

Полицейские из села Шигоны раскрыли кражу имущества компании провайдера цифровых услуг и сервисов. Заявитель сообщил, что неизвестные похитили крышку чугунного люка кабельной канализации.

Сотрудники полиции выехали на место преступления, провели осмотр территории, проверили на причастность лиц ранее судимых за подобные преступления. Кроме того оперативники проверили места сбыта металлолома и на одной из станций по приему чермета нашли расколотый люк заявителя.

В скором времени подозреваемые были установлены. Ими оказались 31-летний и 23-летний мужчины, которые были задержаны и доставлены в отделение для опроса. Безработные жители соседнего села Кяхта Шигонского района, ранее неоднократно судимые, признались в преступлении. По их словам, они украли чугунный люк, чтобы купить на вырученные деньги алкоголь и еду.

В настоящее время в отношении преступников возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.