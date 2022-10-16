В Самарской области полицейские раскрыли кражу смартфона, который успели передарить несколько раз

Телефон забывчивой девушки успели передарить несколько раз. Фото: МВД по Самарской области

Жителя Новокуйбышевска обвиняют в краже смартфона, который был утерян в одной из маршруток города. В полицию пришла молодая девушка, забывшая телефон на сидении в автобусе, а после он бесследно исчез. Во время расследования выяснилось, что за короткий срок смартфон побывал в нескольких руках, но в итоге был сдан в ломбард.

По данным МВД по городу Новокуйбышевску, 39-летний мужчина нашел оставленный телефон в автобусе и решил забрать его себе. Тем же вечером, распивая спиртные напитки со знакомыми, вор решил подарить найденный гаджет товарищу, который позднее передарил «подарок» своей подруге, ну, а девушка, недолго думая, отнесла смартфон в ломбард.

Полицейские вышли на преступника и доставили его в отделение, где он и рассказал историю переходящего из рук в руки смартфона. Телефон был изъят у ломбарда и возвращен законной владелице, а в отношении жителя Новокуйбышевска, который не предпринял попытку найти настоящего владельца гаджета, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».