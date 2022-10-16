В Самаре 16 октября 2022 года на Ново-Садовой КАМАЗ протаранил ограждение и влетел в подземный пешеход

КАМАЗ врезался в пешеходный подземный переход. Фото: ТТУ Самара

В Самаре, утром, 16 октября на улице Ново-Садовая, недалеко от бывшего здания Фабрики-кухни, произошло жуткое ДТП. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути, пробил ограждения и остановился только врезавшись во вход в подземный переход.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадал водитель большегруза, его госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб города. Из-за аварии на путях трамваи временно приостановили движение по маршрутам.

О ситуации с общественным транспортом рассказал директор ТТУ Самара Михаил Ефремов. По словам руководителя, контактная сеть в результате наезда КАМАЗа на пути не пострадала, также в норме опоры. На время поиска спецтехники, чтобы оттащить большегруз с путей, линия от Постникова оврага до ЖД-вокзала линия стоит.

В причинах ДТП предстоит разобраться полицейским. Очевидцы предполагают, что КАМАЗ могли «подрезать», поэтому он, уходя от столкновения, мог выехать на трамвайные пути и пешеходную зону.