В Самаре хотят застроить высотками квартал напротив дома, где было стояние Зои

Застройщик планирует возвести новый ЖК на площади 12 тысяч кв.м. Фото: Гугл.Карты

Администрация Самары в октябре 2022 года сообщила о начале общественных слушаний на тему застройки высотками исторического центра города. Согласно вынесенному на обсуждение проекту, застройщик планирует возвести многоэтажный жилой комплекс прямо напротив дома, где по легенде было стояние Зои.

В документах указано, что планируется застроить высотками территорию площадью 12 тысяч квадратных метров в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростылевых (Пушкина).

С проектом можно ознакомиться с 22 по 29 октября в холле первого этажа Департамента градостроительства Самары по адресу Галактионовская, 132. Режим работы: ПН-ЧТ с 9:00 до 17:00, ПТ с 9:00 до 16:00, СБ и ВС – выходные дни.