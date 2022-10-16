Житель Самары готов пошить военное снаряжение для российской армии и просит помочь с образцами

Самарцы готовы обшить армию и просят помочь с образцами Фото: принтскрин видео.

Самарский коллекционер Андрей Болдырев активно помогает российским военным во время спецоперации на Донбассе. В этот раз мужчина попросил у своих подписчиков в социальных сетях помощи для своего знакомого, который открыл свое швейное производство и готов оказывать гуманитарную помощь в этом направлении.

- Сейчас огромный дефицит снаряжения. Нельзя купить аптечку, разгрузку, подсумок, рюкзак и т.д. Мой хороший знакомый запустил швейное производство, где сейчас уже задействовано 20 швей на 400 кв.м. Он готов отшивать для армии все необходимое и передавать бойцам бесплатно. Сейчас ему необходимы реальные образцы военного снаряжения, которые можно скопировать. Все снаряжение обязательно с возвратом владельцу, - написал пост Андрей Болдырев на своей странице в социальных сетях.

На данный момент требуются хорошие образцы разгрузочных поясов, разгрузки, разных подсумков, а также тканевая основа бронежилета, куда вставляются пластины.

Если у вас или ваших знакомых есть военное снаряжение, и вы готовы на время одолжить его для снятия мерок, просьба обращаться по телефону 8-927-101-67-77 Виталий.