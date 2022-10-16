«Крылья Советов» разгромили «Сочи» со счетом 2:0 в домашнем матче 16 октября 2022 года

Два гола были забиты с разницей 20 минут. Фото: ПФК "Крылья Советов"

16 октября 2022 года на стадионе Солидарность Самара Арена состоялся матч 13-го тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Сочи». В нелегком поединке хозяева поля одержали победу со счетом 2:0. Это первая домашняя победа чемпионате для самарцев.

Перед началом игры тренер самарской команды Игорь Осинькин сообщил о замене в составе. Так, вместо Ивана Ломаева на поле вышел Богдан Овсянников. По словам главного тренера, это было необходимо, чтобы дать Ломаеву отдых после прошлого неудачного матча.

На 25 минуте с удачного паса Максима Глушенкова мяч в ворота соперника забил Александр Чиркович, через двадцать минут второй гол пробил Сергей Пиняев. Несмотря на добавленное время и опасные моменты для самарской защиты, «Сочи» не смогли пробраться к воротам «Крыльев».