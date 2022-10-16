В Самарской области 16 октября 2022 года коронавирусом заболели 436 человек

30 человек госпитализировали, двое погибли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области 16 октября 2022 года опубликовал обновленные данные по распространению коронавируса на территории региона. За минувшие сутки было зарегистрировано 436 новых заболевших, что говорит о постепенном снижении заболеваемости в последние дни.

Большинство случаев заражения в Самаре – 134, однако Тольятти по количеству заболевших не отстает – 132. В Сызрани за сутки нашли 26 зараженных, в Кинеле – 22, а в Новокуйбышевске – 13.

Из общего числа заболевших за прошедший день 386 человек узнали о вирусе после прохождения обследования с симптомами внебольничной пневмонии и ОРВИ, а 50 человек не имели клинических проявлений, но пришли на профосмотр.

За сутки 30 человек были госпитализированы в больницы, а два человека, к сожалению, не смогли справиться с опасным заболеванием и умерли.

Всего с начала пандемии коронавируса в Самарской области было зарегистрировано 474 305 случаев заражения, погибли 8 065 инфицированных.