В Самарской области 53-летний мужчина чуть не погиб в загоревшемся на ходу салоне автомобиля

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в субботу, 15 октября 2022 года, в Самарской области на трассе Тольятти – Ташешка загорелся автомобиль. Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, возгорание произошло в салоне автомобиля.

Как стало известно, возгорание произошло в салоне автомобиля «Хендай Акцент». В этот момент за рулем находился 53-летний мужчина. Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На месте ЧП работали сотрудники оперативных служб. В настоящее время выясняются причины возгорания в салоне, устанавливаются все обстоятельства.

В социальных сетях автолюбители предполагают, что в корейском автомобиле могла быть несправна проводка, что стало причиной пожара. Кто-то предположил, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.