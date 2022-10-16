Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2022 15:15

В Самарской области 53-летний мужчина чуть не погиб в загоревшемся на ходу салоне автомобиля

В Самарской области на трассе загорелся Hyundai 15 октября 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в субботу, 15 октября 2022 года, в Самарской области на трассе Тольятти – Ташешка загорелся автомобиль. Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, возгорание произошло в салоне автомобиля.

Как стало известно, возгорание произошло в салоне автомобиля «Хендай Акцент». В этот момент за рулем находился 53-летний мужчина. Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На месте ЧП работали сотрудники оперативных служб. В настоящее время выясняются причины возгорания в салоне, устанавливаются все обстоятельства.

В социальных сетях автолюбители предполагают, что в корейском автомобиле могла быть несправна проводка, что стало причиной пожара. Кто-то предположил, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.