В Самаре неизвестный расстреливает припаркованные на улице Аэродромной автомобили

Самарцы боятся, что вместо машин стрелок начнет стрелять по людям Фото: из соцсетей

Вот уже несколько месяцев жители многоквартирного дома на улице Аэродромной, 98а страдают из-за неизвестного хулигана, который стреляет по припаркованным машинам. Пострадавшие пишут заявления в полицию, размещают информацию в социальных сетях, но стрелок продолжает портить чужое имущество.

- Что у человека в голове, что он систематически это делает? Рядом детский сад, буквально в 10 метрах от дома, там дети гуляют! А что, если он с машин на людей и детей переключится? – жильцы дома в панике.

По словам местных жителей, подобные случаи с поврежденными машинами наблюдаются уже несколько месяцев. За это время были расстреляны десятки автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

Самарцы просят помощи у правоохранительных органов и у властей, чтобы беспредел скорее закончился. Жильцы боятся передвигаться в собственном дворе, потому что могут стать живой мишенью для неизвестного с оружием.