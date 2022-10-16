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Происшествия16 октября 2022 16:29

В Самаре неизвестный расстреливает припаркованные на улице Аэродромной автомобили

Очевидцы сообщают, что пострадало более десятка машин
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарцы боятся, что вместо машин стрелок начнет стрелять по людям

Самарцы боятся, что вместо машин стрелок начнет стрелять по людям

Фото: из соцсетей

Вот уже несколько месяцев жители многоквартирного дома на улице Аэродромной, 98а страдают из-за неизвестного хулигана, который стреляет по припаркованным машинам. Пострадавшие пишут заявления в полицию, размещают информацию в социальных сетях, но стрелок продолжает портить чужое имущество.

- Что у человека в голове, что он систематически это делает? Рядом детский сад, буквально в 10 метрах от дома, там дети гуляют! А что, если он с машин на людей и детей переключится? – жильцы дома в панике.

По словам местных жителей, подобные случаи с поврежденными машинами наблюдаются уже несколько месяцев. За это время были расстреляны десятки автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

Самарцы просят помощи у правоохранительных органов и у властей, чтобы беспредел скорее закончился. Жильцы боятся передвигаться в собственном дворе, потому что могут стать живой мишенью для неизвестного с оружием.