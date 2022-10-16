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Общество16 октября 2022 17:25

Самарский блогер показал, как с высоты выглядит строительство новой станции метро «Театральная»

Подготовительный этап подходит к концу, скоро начнут рыть тоннель
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В скором времени планируется начать рыть котлован

В скором времени планируется начать рыть котлован

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин «пролетел» на квадрокоптере над историческим центром Самары и показал, на каком этапе сейчас находится строительство новой станции метро «Театральная». Уже этой осенью завершатся подготовительные работы, и строители начнут рыть тоннель.

Сейчас основные работы проводятся на улице Галактионовской, отсюда и начнут рыть котлован и делать проходку тоннелей. В ноябре 2022 года после того, как рабочие вынесут инженерные сети с перекрестка Самарской и Полевой, там начнут копать второй котлован. Весь процесс строительства станции метро «Театральная» разделен на шесть этапов. Это два заключения по освобождению от инженерных коммуникаций (они уже готовы, на них есть положительное заключение госэкспертизы), два стартовых котлована как отдельные этапы, демонтаж зданий и сооружений, которые изымаются для государственных нужд и непосредственно основная проходка тоннелей станционным комплексом со строительством притоннельных сооружений.

Напомним, станция метро «Театральная» должна быть построена уже к 2024 году. Линия метрополитена соединит Безымянку и центр города для удобства местных жителей.