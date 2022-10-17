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Общество17 октября 2022 4:17

В Самаре возобновили движение трамваев после ДТП с КАМАЗом на Ново-Садовой 16 октября

Большегруз вылетел на трамвайные пути
Ирина СИНЕГУБОВА
Контактная сеть из-за наезда КАМАЗа на пути не пострадала. Фото: ТТУ Самара

Контактная сеть из-за наезда КАМАЗа на пути не пострадала. Фото: ТТУ Самара

Вчера, 16 октября, около обеда удалось восстановить движение трамваев после ДТП на улице Ново-Садовая. Его временно приостанавливали из-за того, что КАМАЗ вылетел на трамвайные пути рядом с бывшем зданием Фабрики-кухни.

— На время поиска спецтехники, чтобы оттащить большегруз с путей, линия от Постникова оврага до ЖД-вокзала линия стоит, — сообщили в ТТУ Самара.

По словам директора Михаила Ефремова, контактная сеть из-за наезда КАМАЗа на пути не пострадала, также в норме опоры. Напомним, водитель большегруза не справился с управлением, наехал на трамвайные пути и пробил ограждения. Остановилось транспортное средство только после того, как врезалось во вход в подземный переход.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, пострадал водитель, которого госпитализировали в больницу. Из-за аварии на путях трамваи временно приостановили движение по маршрутам.