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Общество17 октября 2022 4:22

Самару накрыл густой туман утром 17 октября 2022 года

Белая дымка поднялась выше многоэтажек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Туман начался рано утром после ночных заморозков.

Туман начался рано утром после ночных заморозков.

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Утром в понедельник, 17 октября 2022 года, жители областной столицы наблюдали необычное явление. После ночных заморозков город накрыл густой туман – настолько, что под ним скрылись многоэтажки.

Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, что белая завеса поднялась высоко над домами. На несколько часов город словно затерялся в облаках. Туман немного развеялся только после 8 часов утра.

Высотки наполовину скрылись под туманом.

Высотки наполовину скрылись под туманом.

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Отметим, что туманное утро жителям Самары обещали синоптики. Об этом сообщали в Приволжском УГМС. Специалисты также отмечают, что днем 17 октября в городе и регионе будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.