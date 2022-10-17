Самару накрыл густой туман утром 17 октября 2022 года

Туман начался рано утром после ночных заморозков. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Утром в понедельник, 17 октября 2022 года, жители областной столицы наблюдали необычное явление. После ночных заморозков город накрыл густой туман – настолько, что под ним скрылись многоэтажки.

Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, что белая завеса поднялась высоко над домами. На несколько часов город словно затерялся в облаках. Туман немного развеялся только после 8 часов утра.

Высотки наполовину скрылись под туманом. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Отметим, что туманное утро жителям Самары обещали синоптики. Об этом сообщали в Приволжском УГМС. Специалисты также отмечают, что днем 17 октября в городе и регионе будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.