В Самаре синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю с 17 октября 2022 года

В середине недели в город придут сильные дожди. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На предстоящей неделе с 17 октября 2022 года в Самаре ожидается переменчивая погода. Об этом сообщает Gismeteo. По данным синоптиков, солнечные дни будут чередоваться с дождливыми.

В понедельник жителей города ждет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. А уже во вторник, 18 октября, в Самару придут дожди, которые усилятся 19 октября 2022 года. Погода будет пасмурной, однако столбик термометра задержится на отметке в 10-11 градусов тепла.

В пятницу, 21 октября, воздух начнет остывать, температура опустится до 8 градусов. В субботу и воскресенье выглянет солнце. При этом столбик термометра упадет до 5-3 градусов тепла. Местами ночью возможны заморозки.

Отметим, что первые низкие температуры уже пришли в город прошедшей ночью. Утром 17 октября жители областной столицы наблюдали последствия холодной ночи – растения покрылись инеем. Самара при этом скрылась под густым туманом.