Стало известно, что работу самарцам мешают искать домашние дела, усталость и соцсети

При этом 10% самарцев просто не понимают, как правильно искать работодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob, проведенный с 30 сентября по 5 октября, показал, что самарцев от поиска работы отвлекают домашние дела, усталость и соцсети.

— Только у 4 из 10 самарцев получается так распределить свое время, чтобы от просматривания вакансий их ничего не отвлекало, — сообщает SuperJob.

Из оставшихся жителей Самары часть людей признались, что им сильно мешают личные и домашние дела, усталость и плохое самочувствие, а также мессенджеры и соцсети. Еще препятствиями к трудоустройству, по мнению опрошенных, являются такие личные качества, как лень, безответственность и неуверенность.

При этом 10% самарцев просто не понимают, как правильно искать работодателя. Среди отдельно называемых отвлекающих факторов были хобби, увлечения, телефонные звонки, хорошая погода, телевизор и друзья.

Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса, а мужчинам — компьютер, хобби и друзья.