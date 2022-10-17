В Тольятти грабитель с силой выхватил телефон из рук прохожего

Старшина полиции Александр Коннов, сержант полиции Роман Трофимов и лейтенант полиции Игорь Беляев задержали злоумышленника за несколько минут. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

Дерзкое ограбление произошло 10 октября текущего года в Тольятти. Мужчина выхватил телефон прямо из рук прохожего и поспешно скрылся. Через несколько минут его задержали правоохранители.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел около аптеки в Автозаводском районе. 20-летний тольяттинец стоял рядом со зданием и держал в руках телефон. Неожиданно на него налетел неизвестный, выхватил смартфон и сбежал. Пострадавший обратился в полицию.

Неподалеку находился экипаж ППС. Получив информацию о происшествии, сотрудники полиции отправились на поиски. Они заметили злоумышленника около одного из домов и задержали его.

Выяснилось, что 19-летний злоумышленник ранее уже был судим за подобные преступления. Он во всем сознался и рассказал, что планировал продать телефон.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В данный момент полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.