В Самарской области дефицит витамина D обнаружили в организме более чем у 52% людей

Данный витамин влияет на продолжительность и качество жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам исследования ИНВИТРО дефицит витамина D был выявлен более чем у 52% пациентов из Самарской области, прошедших исследование с октября 2021 по октябрь 2022 года.

Среди женщин до 18 лет уровень витамина D ниже нормы у 62%, от 18 до 45 – у 53,4%, от 45 до 65 – у 46,5%, старше 65 лет – у 53,2%.

Среди мужчин до 18 лет дефицит наблюдался у 53,7%, от 18 до 45 – у 53,4%, от 45 до 65 – у 45,4%, старше 65 лет – 54,5%.

Главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, что витамин D влияет на продолжительность и качество жизни. Его недостаток способствует развитию многих заболеваний, в том числе рассеянного склероза, туберкулёза, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических, воспалительных, опухолевых заболеваний, заболеваний обмена веществ.

Пациенты с дефицитом чаще всего жалуются на головные боли, боли в мышцах и суставах, общую слабость, быструю утомляемость, повышенную потливость, набор веса, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, перепады настроения, нарушение сна.

Нехватку можно возместить, если включать в рацион сливочное масло, маргарин, молоко, яичный желток, жирные сорта рыбы. Но суточную норму витамина D невозможно получить из продуктов питания.