В Тольятти водитель «Лада Веста» сбил девушку и скрылся с места ДТП

Авария произошла днем 11 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти ищут водителя, который сбил девушку и скрылся с места ДТП. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла 11 октября в 16:20. Водитель ехал по проезду Жилина со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Кирова. В районе дома № 71 по проезду Жилина он допустил наезд на 23-летнюю девушку, после чего скрылся с места происшествия.

– Предположительно, водитель управлял автомобилем семейства «ЛАДА ВЕСТА SW» белого цвета. Автомобилист, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места ДТП. Травмированная девушка обратились за помощью в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Полицейские уже осмотрели место происшествия и опросили жильцов. Розыск водителя продолжается.

Правоохранители просят очевидцев ДТП или людей, владеющих какой-либо информацией, позвонить в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61, 93-60-60 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.