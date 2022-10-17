В Самарской области бывший работник сжег из обиды 400 рулонов сена местного фермера

На данный момент поджигатель находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Нефтегорском районе Самарской области житель с. Дмитриевка сжег 400 рулонов сена, которые принадлежали его бывшему работодателю – местному фермеру.

— Пожар начался ночью, после ликвидации возгорания изъяли следы, которые направили на пожарно-техническую экспертизу, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, сено сгорело не случайно. Было возбуждено уголовное дело о поджоге. Материальный ущерб составил 480 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что к происшествию причастен 47-летний местный житель.

Мужчину задержали, он раньше подрабатывал у фермера. Житель села Дмитриевка свою вину признал и уже возместил ущерб бывшему работодателю. На данный момент поджигатель находится под подпиской о невыезде.