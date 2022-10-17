Березовая аллея появилась на набережной в Автозаводском районе Тольятти

Участие в акции приняли несколько сотен человек. Фото: администрация Тольятти

Жители Тольятти преобразили территорию набережной в Автозаводском районе города. В воскресенье, 16 октября, тольяттинцы высадили там молодые березки. С соответствующей инициативой к горожанам обратились сотрудники МБУ «Зеленстрой». Информацию сообщили в администрации Автограда.

– Захотелось добавить на набережной частичку души для жителей. Мы как раз получили от поставщика около 2 тысяч саженцев березы. Высадить их планировали в лесном массиве, но для леса саженцы оказались слишком большими. Тогда мы решили распределить их между ТОСами, детскими садами, школами и набережной, – рассказал руководитель МБУ «Зеленстрой» Дмитрий Огиванов.

Участие в акции приняли около 400 жителей – они высадили порядка 500 молодых березок. Горожане признаются, что с удовольствием занялись этой деятельностью.

– Захотели поучаствовать в облагораживании территории нашего родного Комсомольского района, нашей набережной, потому что для нас это событие войдет в историю. Эти березки будут стоять, расти, и наша дочка будет расти вместе с ними, – рассказала жительница Комсомольского района Ольга Гусельникова.

Отмечается, что другие саженцы в эти дни также были высажены на аллеях, бульварах, во дворах и скверах во всех районах города.