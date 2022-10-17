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Общество17 октября 2022 7:05

Самарский блогер показал последствия ДТП с КАМАЗом на Ново-Садовой

Работники приводят в порядок место аварии
Ирина СИНЕГУБОВА
На месте ДТП снесено плиточное покрытие, ограждение, бетонная часть входа подземного перехода. Фото: скриншот видео

На месте ДТП снесено плиточное покрытие, ограждение, бетонная часть входа подземного перехода. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал последствия аварии, произошедшей 16 октября на Ново-Садовой рядом с бывшим зданием Фабрики-кухни. Там КАМАЗ протаранил ограждение и влетел в подземный пешеход.

На месте ДТП снесено плиточное покрытие, ограждение, а также бетонная часть входа подземного перехода. Работники устраняют повреждения: убираются и приводят конструкции в надлежащий вид. Напомним, что стало причиной ДТП – неизвестно.

По предварительной информации водитель КАМАЗа не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути, пробил ограждения и остановился только после того, как врезался в подземный переход. По данным ГУ МВД по Самарской области, водителя большегруза госпитализировали в больницу.

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