В Самаре огромные пробки сковали движение по Ново-Садовой на новой развязке утром 17 октября

Судя по данным "2ГИС", самая большая концентрация автомобилей была возле "МТЛ Арены". Фото: "Еще Самара"

Сегодня, 17 октября, около 8:00 образовалась большая пробка по улице Ново-Садовой на новой развязке. Кадрами поделился самарский блогер Евгений Щекин.

— Пробка начинается от дома 275 по улице Советской Армии, — сообщает блогер в сообществе Вконтакте "Еще Самара".

Судя по данным "2ГИС", самая большая концентрация автомобилей была возле "МТЛ Арены". Там движение было особо затруднено. По словам очевидцев, попавших в пробку, добираться до работы пришлось на час дольше, чем обычно.

Пробки составили больше 7 баллов. Фото: скриншот "2ГИС"

— Парализовано движение целого микрорайона, — пишет комментатор.

— Утром там ехал, ужасно светофор настроен, — обращает внимание самарец.

Напомним, движение по новой развязке на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии открыли 14 октября 2022 года.

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