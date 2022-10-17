В Самарской области водитель Ford Focus пострадал после столкновения с «Грантой»

Авария произошла на территории Ставропольского района. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 16 октября на территории Самарской области произошла авария, в которой пострадал один человек. В Ставропольском районе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в 18:40 на трассе «Тольятти-Ташелка». 51-летний водитель Ford Focus ехал в сторону Тольятти. На 11 км автодороги он не выбрал безопасную скорость и влетел в «Лада Гранта», за рулем которой был 43-летний мужчина. «Гранта» ехала в попутном направлении и в момент аварии поворачивала налево.

– В результате ДТП пострадал 51-летний водитель Ford Focus, ему назначено амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.